В Кузбассе экстренно остановлена работа шахты «Комсомолец», шахтеров выводят на поверхность
Сообщается, что причиной эвакуации могли стать проблемы с проветриванием.
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Работа шахты «Комсомолец» в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области приостановлена, более 50 шахтеров эвакуируют на поверхность.
«Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих, работа шахты приостановлена», - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Напомним, в конце 2021 года эвакуация горняков произошла на шахте имени Рубана в Кемеровской области.