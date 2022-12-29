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The Hill: Байден обеспокоен сторонниками Трампа среди собственной охраны

Семен Лавров
04:23 29.12.2022
Среди охраны президента есть бывшие полицейские из южных штатов, которые зачастую поддерживают консерваторов.
The Hill: Байден обеспокоен сторонниками Трампа среди собственной охраны
© Фото: Nicolas Datiche, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден не доверяет некоторым сотрудникам собственной охраны, потому что они поддерживают лозунг MAGA («Сделаем Америку вновь великой»). Данная фраза была политическим девизом 45-ого президента США, республиканца Дональда Трампа.

О беспокойствах Байдена рассказала газета The Hill, сославшись на книгу Криса Уиппла «Борьба всей его жизни: внутри Белого дома при Джо Байдене». В ней автор сообщает, что в Секретной службе было много экс-полицейских из южных штатов, которые зачастую поддерживают консерваторов.

«Более серьезной проблемой было беспокойство Байдена по поводу его охраны. Некоторые из них были сторонниками MAGA. Он не доверял им», — написал Уиппл.

Ранее в СМИ активно обсуждался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США и его встреча с главой Белого дома Джо Байденом. Многие американские журналисты, включая ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, возмутились внешним видом и требованиями украинского лидера, а также решением Байдена направить Киеву очередной пакет военной помощи на сумму почти в 2 миллиарда долларов.

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