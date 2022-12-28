Соцвыплаты, прописка и золотой стандарт: какие изменения ждут россиян в новом году

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В Государственной думе напомнили россиянам, какие законы вступают в силу в новом году. Нижняя палата в своем Telegram-канале разместила карточки, в которых перечисляются все нововведения.

В частности, будут повышены минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, кроме того, будут увеличены максимальные размеры выплат на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Также в стране с 1 января будет введен единый налоговый платеж - компании смогут заплатить налоги через единый налоговый счет. А собственники квартир с нового года смогут оперативно узнавать, кто прописан в жилье без их разрешения - это даст возможность защититься от мошенников.

Кроме того, с 2023 года родителям детей-инвалидов разрешат бесплатно находиться в стационаре с ними, вступят в силу нормы о «золотом» едином стандарте качества знаний, ниже этого уровня преподавать нельзя.

С 11 января сироты и дети, которые остались без попечения родителей, смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации. Таким образом, еще не получив квартиру, они смогу рассчитывать на получение соцвыплаты. Также с 11 января граждане, которые ищут работу, но не зарегистрированы как безработные, смогут получить помощь в переезде в другой регион для трудоустройства.