Легенда из трущоб: каким был жизненный путь легендарного Пеле

Мировая футбольная карьера Пеле началась в 17 лет и всего за несколько матчей он стал сенсацией.

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В Бразилии на 83-м году жизни скончался Эдсон Арантис ду Насименту, известный всем как Пеле — единственный трехкратный чемпион мира в этом виде спорта. Больше года назад у него диагностировали онкозаболевание. Футболисту сделали операцию, но в последнее время рак вновь начал прогрессировать, ситуацию ухудшила легочная инфекция.

Пеле переводится как чудо, но со здоровьем чуда не произошло. Зато оно было в головокружительной карьере спортсмена. Выходец из бедной семьи, Пеле стал «королем футбола» — лучшим футболистом столетия по версии МОК и FIFA. Он забил тысячу двести восемьдесят девять голов, играя за команды «Сантос» и «Нью-Йорк Космос», а также за сборную Бразилии.

На трехсотметровой башне в Катаре на чемпионате мира по футболу демонстрировали портрет легендарного Пеле с пожеланиями здоровья. Болельщики со всей планеты до последнего верили — кумир миллионов выздоровеет.

«Пеле, у нас с тобой связано много воспоминаний — 1970 год, чемпионат мира в Мексике. Пожалуйста, выздоравливай. Ты нам нужен. Ты должен увидеть, как Бразилия станет чемпионом на этом чемпионате мира. Они будут чемпионами. Ты должен быть рядом с бразильцами, поддерживать свою страну», — обратился к футболисту бразильский болельщик из Мексики Джерри Отерек.

Сам же Пеле последнее обращение к фанатам записывал с больничной койки. Футболист боролся с онкологией, организм больше не реагировал на химиотерапию.

«Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силен, полон надежд и следую плану лечения по-прежнему. Хочу поблагодарить всю медицинскую бригаду за ту помощь, которую я получил. Я верю в Бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас, наполняет меня энергией. И следите за Бразилией на чемпионате мира! Большое вам спасибо за все», — сказал он.

Армия поклонников называла Пеле черной жемчужиной и королем футбола. Его боготворили болельщики, им восхищались соперники и знали даже те, кто далек от этой игры. Он — единственный трехкратный чемпион мира. За свою карьеру бразилец забил 1289 голов в 1363 играх. МОК и ФИФА признали его футболистом столетия. Пеле играл за команды «Сантос» и «Нью-Йорк Космос».

Карьера будущего короля футбола началась в 1958 году на чемпионате мира в Швеции. Там он забил пять голов. В напряженном поединке с Уэльсом Пеле единственный отправил победный мяч в ворота противника. На тот момент ему было 17 лет. Всего за несколько игр он стал футбольной сенсацией и самым молодым чемпионом в истории мировых первенств.

Но ни на выигранном бразильцами чемпионате мира-1962, ни на проигранном в 66-м Пеле не блистал. Оба раза он получил серьезные травмы. Однако уже в 70-м футболист снова вышел на поле и стал главным триумфатором. Тогда бразильцы выиграли мундиаль, обыграв итальянцев со счетом 4:1. Эта победа стала для него Пеле в карьере.

С мячом будущий легендарный футболист не расставался еще в детстве. Его тренировал отец — в прошлом тоже футболист. Он научил мальчишку ловко передавать пасы и метко бить по воротам. Семья жила в полной нищете — даже на мяч денег не хватало. Его заменяли скрученные тряпки или носок, набитый бумагой. Но это будущую звезду не остановило, а, наоборот, закалило. Благодаря упорству и поддержке родных, уже в семь лет футболист начал выступать за местную детскую команду. Тогда же от друзей по команде он получил прозвище Пеле — в переводе «чудо». Талант и желание помочь близким спастись от бедности — так и начался путь парня с рабочей окраины, который вырос в легенду национальной сборной.

«Мой отец был для меня не только отцом, но еще и тренером. Потому что он дал мне множество советов, например: "Никогда не думай, что ты лучший», «Никогда не думай, что знаешь все»... Мой отец всегда воспринимал меня не как своего сына, а как своего друга, к которому он пришел, чтобы помочь», — вспоминал Пеле.

Уроки, которые преподал отец и то, чему он сам научился на поле, Пеле позже передал молодым спортсменам. После ухода из большого спорта он организовал и стал руководить молодежными футбольными лагерями в США. В 83-м году в Германии его наградили за вклад в популяризацию этого вида спорта.

У Пеле есть награда и за вклад в культуру. После того, как футболист прославился на весь мир, его уговорили написать книгу и рассказать историю гениального нападающего. Так на свет появился бестселлер «Я — Пеле». Дети Бразилии и всей Латинской Америки начали учиться грамоте, только чтобы прочитать его биографию.

За плечами Пеле — работа и в кинематографе. Он писал сценарии и продюсировал документальные и художественные фильмы, а также 42 раза сыграл самого себя. В одном из интервью футболист рассказал, что главная идея всех его проектов — дать надежду на светлое будущее мальчишкам и девчонкам, таким же как он, из трущоб.

«Я снял много документальных фильмов. Я много снимался с известными людьми. Я не актер, я футболист, но у меня есть возможность встретиться с Сильвестром Сталлоне… Но я хочу рассказать о начале моей жизни, чтобы показать пример молодым. Тогда я ремонтировал лодки и розетки вместе с отцом, — рассказывал спортсмен.

Его любили миллионы. В честь Пеле открыты частные музеи по всему миру. Один из них — в Луганске, экспонаты местный житель собирал 40 лет.

Реализовал себя Пеле и как музыкант. Он играл на гитаре, сочинял песни и музыку. Для своих поклонников выпустил пару пластинок. Композиции в основном о футболе, но есть и о любви.