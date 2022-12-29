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Путин подписал закон, позволяющий водителям дистанционно проходить медосмотр

Сергей Лебедев
20:48 29.12.2022
Изменения вносятся в законы об основах охраны здоровья граждан и о безопасности дорожного движения. 
Путин подписал закон, позволяющий водителям дистанционно проходить медосмотр
© Фото: пресс-служба президента РФ
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В четверг российский президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить дистанционные медицинские осмотры водителей перед и после рейса, а также в течение рабочего дня. Изменения вносятся в законы об основах охраны здоровья граждан и о безопасности дорожного движения. 

Закон допускает проведение таких осмотров с использованием изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья и дистанционный контроль состояния здоровья. При этом должна быть обеспечена идентификация личности работника, исключающая прохождение медосмотра иным лицом.

Закон уточняет, что проведение дистанционных медосмотров не допускается для работников, занятых в сфере перевозок групп детей или опасных грузов, а также тех, кто занимается регулярной перевозкой пассажиров в междугороднем сообщении на маршрутах более 300 километров.

Согласно закону, расширяется перечень водителей, которые могут не проходить предрейсовый медосмотр. В список вошли военные водители, а также госслужащие в органах, предусматривающих военную службу или правоохранительную деятельность, за которыми закреплены транспортные средства для выполнения служебных обязанностей.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон об ответственности до пожизненного лишения свободы за диверсии. Согласно тексту указа, ответственность наступит за создание диверсионного сообщества, обучение или содействие диверсиям, а также их финансирование и пропаганду. 

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