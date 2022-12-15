СК: у экстренно севшего в Новосибирске самолета Ан-12 отказал двигатель

© Видео: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ © Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

В Новосибирске следователи организовали проверку по факту вынужденной посадки самолета Ан-12 в международном аэропорту Толмачево. Об этом в четверг сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Работают следователи и криминалисты, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что проверка проводится по ч. 1 ст. 263 УК РФ.

Напомним, происшествие случилось сегодня около часа дня по местному времени. Во время полета у воздушного судна отказал двигатель. После приземления самолета произошло возгорание.

На борту самолета находилось 10 членов экипажа. Пассажиров не было. В результате происшествия никто не пострадал.