СК: у экстренно севшего в Новосибирске самолета Ан-12 отказал двигатель
В Новосибирске следователи организовали проверку по факту вынужденной посадки самолета Ан-12 в международном аэропорту Толмачево. Об этом в четверг сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
«Работают следователи и криминалисты, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - заявили в ведомстве.
Отмечается, что проверка проводится по ч. 1 ст. 263 УК РФ.
Напомним, происшествие случилось сегодня около часа дня по местному времени. Во время полета у воздушного судна отказал двигатель. После приземления самолета произошло возгорание.
На борту самолета находилось 10 членов экипажа. Пассажиров не было. В результате происшествия никто не пострадал.