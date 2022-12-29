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Мацуев назвал композитора Артемьева современным Рахманиновым

Анна Назайкина
18:53 29.12.2022
Пианист подчеркнул, что Эдуарду Артемьеву, работая в тандеме с режиссером Никитой Михалковым, удалось создать «музыку на века».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Genrietta Peryan, GlobalLookPress
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Российский пианист, народный артист РФ Денис Мацуев в беседе со «Звездой» назвал Эдуарда Артемьева современным Рахманиновым.

«Скромнейший человек в жизни. Тонкий юмор, скрупулезное отношение к мелочам. Настоящий русский композитор, современный Рахманинов, можно сказать», - сказал он.

По мнению Мацуева, отличительной особенностью настоящего большого композитора является узнаваемая интонация.

«Ты так узнаешь Бетховена, Рахманинова, Шопена, Прокофьева, Чайковского. Он написал музыку к сотне фильмов, в том числе к работам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. И также можно узнать Артемьева вне зависимости... для чего он писал музыку», - заявил пианист.

Мацуев подчеркнул, что Эдуарду Артемьеву, работая в тандеме с режиссером Никитой Михалковым, удалось создать «музыку на века».

Ранее друг композитора Артемьева Александр Клевицкий рассказал о его состоянии перед смертью.

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