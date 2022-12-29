В стране и мире Мацуев назвал композитора Артемьева современным Рахманиновым Анна Назайкина Пианист подчеркнул, что Эдуарду Артемьеву, работая в тандеме с режиссером Никитой Михалковым, удалось создать «музыку на века». © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Genrietta Peryan, GlobalLookPress Читайте нас на: Российский пианист, народный артист РФ Денис Мацуев в беседе со «Звездой» назвал Эдуарда Артемьева современным Рахманиновым. «Скромнейший человек в жизни. Тонкий юмор, скрупулезное отношение к мелочам. Настоящий русский композитор, современный Рахманинов, можно сказать», - сказал он. По мнению Мацуева, отличительной особенностью настоящего большого композитора является узнаваемая интонация. «Ты так узнаешь Бетховена, Рахманинова, Шопена, Прокофьева, Чайковского. Он написал музыку к сотне фильмов, в том числе к работам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. И также можно узнать Артемьева вне зависимости... для чего он писал музыку», - заявил пианист. Мацуев подчеркнул, что Эдуарду Артемьеву, работая в тандеме с режиссером Никитой Михалковым, удалось создать «музыку на века». Ранее друг композитора Артемьева Александр Клевицкий рассказал о его состоянии перед смертью. Экспертное мнение и аналитика