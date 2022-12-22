Путин в беседе с Нетаньяху отметил поступательное развитие отношений РФ и Израиля

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером израильской партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху. В частности, стороны выразили уверенность в поступательном развитии отношений России и Израиля. Более того, российский лидер поздравил Нетаньяху с иудейским праздником Хануки.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международной ситуации. Выражена обоюдная уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее в Израиле отказались поставлять оружие Украине. До этого в СМИ появились сообщения, что разговор глав минобороны Израиля и Украины был отклонен, причем по инициативе Тель-Авива.