Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии в РФ

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Государственная Дума России приняла закон о единой системе обработки биометрических данных граждан. В частности, закон запрещает принудительный сбор биометрии, а также дискриминацию граждан за отказ от ее сдачи. При этом документ предусматривает ограниченный перечень собираемой биометрии - только лицо и голос.

«Законом устанавливается, что сдача биометрических данных - абсолютно добровольный процесс, а сбор биометрии несовершеннолетних будут проводить только с согласия родителей. Принуждение к сдаче и дискриминация при оказании услуг будут наказываться», - говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Кроме того, согласно принятой норме, тем, кто не хочет сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, включая государственные и муниципальные. Также человек может отозвать согласие на обработку биометрии. Вместе с тем документ исключает любое иностранное участие в обработке и хранении биометрии.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин объявил, что в России могут ввести административную и уголовную ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных.