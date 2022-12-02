Рэпер Канье Уэст публично заявил о симпатиях к Гитлеру

После этого отменилась сделка по покупке Parler, а Илон Маск заявил, что заблокирует аккаунт музыканта в Twitter.

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Рэпер Канье Уэст в эфире шоу InfoWars заявил, что симпатизирует нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру. Спустя несколько часов после этого появилась информация об отмене сделки по приобретению Уэстом сервиса микроблогов Parler.

Кроме того, американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск заявил, что аккаунт рэпера снова заблокируют в социальной сети из-за очередного нарушения правил о побуждении к насилию.

«Я старался изо всех сил. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило против побуждения к насилию. Аккаунт будет заблокирован», - написал Маск в Twitter.

Напомним, недавно американский профессор призвал украинского президента извиниться за заявления о Холокосте. Владимир Зеленский ранее говорил о том, что украинцы якобы «спасли евреев». У профессора другое мнение по этому вопросу.