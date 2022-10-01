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Американский профессор призвал Зеленского извиниться за заявления о Холокосте

Анастасия Бобылева
06:37 01.10.2022
Зеленский ранее говорил о том, что украинцы якобы «спасли евреев». У Алана Дершовица другое мнение по этому вопросу.
Американский профессор призвал Зеленского извиниться за заявления о Холокосте
© Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency Globallookpress
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Почетный профессор юридического факультета Гарварда Алан Дершовиц прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы не причастны к Холокосту. Дершовиц считает, что украинский народ сыграл свою роль в уничтожении евреев, и эта роль не положительна, вопреки заявлениям Зеленского.

«Он ни разу не извинился за свое мартовское заявление: "Украинцы сделали свой выбор 80 лет назад, мы спасли евреев…". Он прав, когда говорит, что украинский народ 80 лет назад сделал выбор. Но это не было решение спасать евреев», - поделился мнением Дершовиц в издании Newsweek.

Профессор отметил, что многие украинцы участвовали в истреблении евреев или не заступались за своих еврейских соседей, когда тех задерживали и расстреливали. В расстрельных командах нацистов, по его словам, было немало украинцев, и они причастны к Холокосту даже больше, чем жители других стран.

Дершовиц напомнил о том, что сам Зеленский имеет еврейские корни, и заявил, что украинский президент знает о выборе, сделанном украинским народом, и этот выбор заслуживает осуждения. Профессор призвал Зеленского извиниться за свои слова, чтобы исправить оскорбление памяти жертв Холокоста.

«В свете реальной истории неразумную ложь Зеленского вполне можно охарактеризовать как вариацию на тему отрицания Холокоста или его умаления. Но отрицая причастность украинцев к массовым убийствам сотен тысяч украинских евреев, он искажает историю и извращает память», - уверен Дершовиц.

На Украине активно распространяются идеи антисемитизма, и не только слова президента подтверждают это. Вчера, 30 сентября, во Львовской области один из магазинов отказался обслуживать евреев. На опубликованных кадрах видно, что их даже не пустили в помещение местного магазина.

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