В украинском Луцке хотят переименовать улицу Пушкина

© Фото: Dominika Zarzycka. KeystonePressAgency, GlobalLookPress

В украинском городе Луцк решили переименовать улицу Пушкина. Соответствующий проект на рассмотрение сессии горсовета внес мэр Игорь Полищук.

«На рассмотрение сессии вношу проект решения о переименовании улицы Пушкина на улицу Вальдемара Пясецкого», - сообщил градоначальник.

Мэр отметил, что Пясецкий является наиболее известным исследователем истории Луцка. Он был автором более сотни статей по истории города.

Напомним, недавно стало известно, что в Одесской области переулок Пушкина переименуют в Защитников Украины. Кроме этого, будут изменены названия улиц Лермонтова, Толстого, Есенина и Шмидта.