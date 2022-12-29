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В украинском Луцке хотят переименовать улицу Пушкина

Сергей Лебедев
16:00 29.12.2022
Соответствующий проект на рассмотрение сессии горсовета внес мэр Игорь Полищук.
В украинском Луцке хотят переименовать улицу Пушкина
© Фото: Dominika Zarzycka. KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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В украинском городе Луцк решили переименовать улицу Пушкина. Соответствующий проект на рассмотрение сессии горсовета внес мэр Игорь Полищук.

«На рассмотрение сессии вношу проект решения о переименовании улицы Пушкина на улицу Вальдемара Пясецкого», - сообщил градоначальник.

Мэр отметил, что Пясецкий является наиболее известным исследователем истории Луцка. Он был автором более сотни статей по истории города.

Напомним, недавно стало известно, что в Одесской области переулок Пушкина переименуют в Защитников Украины. Кроме этого, будут изменены названия улиц Лермонтова, Толстого, Есенина и Шмидта.

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