БелТА публикует первое видео с места падения украинской ракеты С-300 в Белоруссии
На видео зафиксирован осмотр упавшей ракеты комплекса С-300 в Ивановском районе, на месте работают саперы.
© Фото: III_SESTRY, Telegram
БелТА в своем Telegram-канале показало первое видео с места падения украинской ракеты в Брестской области Белоруссии.
На видео зафиксирован осмотр упавшей ракеты комплекса С-300 в Ивановском районе, на месте работают саперы.
Кроме того, на место падения украинской ракеты прибыли сотрудники Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Минобороны.
В настоящий момент агентство сообщает о двух основных версиях произошедшего: либо ракета после запуска направилась не в ту сторону, либо ее сбили системы ПВО Белоруссии.