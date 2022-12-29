В стране и мире БелТА публикует первое видео с места падения украинской ракеты С-300 в Белоруссии Анна Назайкина На видео зафиксирован осмотр упавшей ракеты комплекса С-300 в Ивановском районе, на месте работают саперы. © Фото: III_SESTRY, Telegram Читайте нас на: БелТА в своем Telegram-канале показало первое видео с места падения украинской ракеты в Брестской области Белоруссии. На видео зафиксирован осмотр упавшей ракеты комплекса С-300 в Ивановском районе, на месте работают саперы. Кроме того, на место падения украинской ракеты прибыли сотрудники Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Минобороны. В настоящий момент агентство сообщает о двух основных версиях произошедшего: либо ракета после запуска направилась не в ту сторону, либо ее сбили системы ПВО Белоруссии. Экспертное мнение и аналитика