UnionPay ограничила снятие наличных с российских карт за рубежом

Лимиты на снятие составляют 50 тысяч юаней в день или 500 тысяч юаней в год.

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Китайская платежная система UnionPay ограничила снятие наличных за рубежом с карт, выпущенными российскими банками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на платежном рынке.

«UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом по картам российских банков», — сказал собеседник агентства.

По его данным, лимит составляет 50 тысяч юаней в день (примерно 7 тысяч долларов США или 520 тысяч рублей) либо 500 тысяч юаней в год (порядка 70 тысяч долларов или 5,2 миллиона рублей) по каждой карте.

Ранее представитель российской платежной системы рассказал, в каких странах на текущий момент принимают карты «Мир».