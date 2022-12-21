В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названы девять стран, принимающих карты «Мир»

Ирина Елагина
03:58 21.12.2022
Служба поддержки российской платежной системы назвала страны, в которых работают карты «Мир».
Названы девять стран, принимающих карты «Мир»
© Фото: Bulkin Sergey news.ru via globallookpress.com
Читайте нас на:

Карты российской платежной системы «Мир» сейчас принимают некоторые банки-партнеры в девяти зарубежных странах. Среди них Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Корея и Южная Осетия. Об этом представитель российской платежной системы сообщил РИА Новости.

«В настоящее время в Армении, Вьетнаме, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Белоруссии, Южной Осетии, Абхазии, Южной Корее банки самостоятельно принимают решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств. В устройствах местных банков могут обслуживаться карты банков России, которые не находятся под санкциями», - отметил сотрудник службы поддержки держателей карты «Мир».

Источник агентства в одном из крупных банков пояснил, что во Вьетнаме карты «Мир» работают только в банкоматах VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank) и их терминалах оплаты на кассах. Перед покупкой следует поинтересоваться на кассе, какой терминал используется в магазине.

В Казахстане, по данным эксперта, карты работают не везде: их продолжают принимать только банкоматы «ЦентрКредита», Сбербанка и ВТБ.

В Киргизии с картами «Мир» работают банки, подключенные к национальной платежной системе «Элкарт».

В Таджикистане карты «Мир» принимает государственный Амонатбанк, в его банкоматах и кассах можно снять наличные. Расплатиться картой получится только в тех магазинах и заведениях, где используют терминалы оплаты Амонатбанка.

До недавнего времени карты «Мир» работали в Турции, но местные банки перестали их обслуживать, опасаясь вторичных санкций. Сейчас снять наличные и расплатиться картой «Мир» в турецких магазинах, по данным СМИ, не получится.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:33 В стране и мире
МИД: Москва и Минск реагируют на угрозы НАТО и не нарушают договор о нераспространении
22:35 В стране и мире
Видео
Путин встретился с врио главы ДНР Пушилиным в Кремле
21:21 В стране и мире
Видео
Как можно больше крови: как в лаборатории в Рубежном Запад исследовал славянский генофонд
19:48 В стране и мире
Белорусские космонавты прибыли в Россию на отбор для полета
18:06 В стране и мире
Госдума вводит штраф до миллиона рублей за распространение карт, оспаривающих целостность России
Популярное
Загадочный портрет с автографом Рахманинова нашли в фондах Музея музыки
Более 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды
Видео
Шойгу проверил позиции группировки войск в зоне СВО и пообщался с военнослужащими
Кэмерон нанял эксперта, чтобы доказать неизбежность смерти Джека в «Титанике»
В Пентагоне рассказали, удалось ли найти доказательства пребывания инопланетян на Земле
Видео
Совершенствование «стратегов»: еще один модернизированный Ту-160М совершил первый полет
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.