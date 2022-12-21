Названы девять стран, принимающих карты «Мир»

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Карты российской платежной системы «Мир» сейчас принимают некоторые банки-партнеры в девяти зарубежных странах. Среди них Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Корея и Южная Осетия. Об этом представитель российской платежной системы сообщил РИА Новости.

«В настоящее время в Армении, Вьетнаме, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Белоруссии, Южной Осетии, Абхазии, Южной Корее банки самостоятельно принимают решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств. В устройствах местных банков могут обслуживаться карты банков России, которые не находятся под санкциями», - отметил сотрудник службы поддержки держателей карты «Мир».

Источник агентства в одном из крупных банков пояснил, что во Вьетнаме карты «Мир» работают только в банкоматах VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank) и их терминалах оплаты на кассах. Перед покупкой следует поинтересоваться на кассе, какой терминал используется в магазине.

В Казахстане, по данным эксперта, карты работают не везде: их продолжают принимать только банкоматы «ЦентрКредита», Сбербанка и ВТБ.

В Киргизии с картами «Мир» работают банки, подключенные к национальной платежной системе «Элкарт».

В Таджикистане карты «Мир» принимает государственный Амонатбанк, в его банкоматах и кассах можно снять наличные. Расплатиться картой получится только в тех магазинах и заведениях, где используют терминалы оплаты Амонатбанка.

До недавнего времени карты «Мир» работали в Турции, но местные банки перестали их обслуживать, опасаясь вторичных санкций. Сейчас снять наличные и расплатиться картой «Мир» в турецких магазинах, по данным СМИ, не получится.