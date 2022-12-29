В МО РФ сообщили о продвижении наступающих российских войск на Донецком направлении

Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80 украинских боевиков убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

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Российские войска в ходе наступления на Донецком направлении заняли новые выгодные рубежи и позиции, заявил на брифинге 29 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны в личном составе на данном направлении превысили 80 человек. Также уничтожены четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. На Южно-Донецком направлении - до 30 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. Кроме того, в районах населенных пунктов Времевки в ДНР и Левадного в Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника.

Официальный представитель российского оборонного ведомства также заявил, что на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям неприятеля в Харьковской области. В результате вооруженные формирования Украины (ВФУ) потеряли более 20 своих бойцов. На Краснолиманском нанесены удары по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады противника в районе Серебрянского лесничества. Потери ВФУ в живой силе составили до 70 человек.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится об уничтожении боевой машины HIMARS на территории ДНР.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов