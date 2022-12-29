Мэру Полтавы грозит 12 лет за распространение данных о перемещении боевиков

СБУ подтвердила информацию о том, что чиновнику сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении националистов.

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Служба безопасности Украины подтвердила информацию о том, что мэру Полтавы Александру Мамаю сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении националистов. Заведено уголовное дело. Чиновнику теперь грозит до 12 лет лишения свободы.

«По данным следствия, фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами», - говорится в заявлении СБУ.

Ранее появилась информация о том, что дело связано с публичным заявлением Александра Мамая от 15 декабря. Тогда он рассказал о размещении боевиков в полтавской общине.

Отмечается, что досудебное расследование проводят сотрудники Полтавского управления СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.