Мэру Полтавы грозит 12 лет за распространение данных о перемещении боевиков
Служба безопасности Украины подтвердила информацию о том, что мэру Полтавы Александру Мамаю сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении националистов. Заведено уголовное дело. Чиновнику теперь грозит до 12 лет лишения свободы.
«По данным следствия, фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами», - говорится в заявлении СБУ.
Ранее появилась информация о том, что дело связано с публичным заявлением Александра Мамая от 15 декабря. Тогда он рассказал о размещении боевиков в полтавской общине.
Отмечается, что досудебное расследование проводят сотрудники Полтавского управления СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.