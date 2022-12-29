Мэра Полтавы Мамая заподозрили в раскрытии данных о перемещении националистов
Служба безопасности Украины заподозрила мэра Полтавы Александра Мамая в несанкционированном распространении информации о перемещении подразделений националистов и вооружения. Градоначальнику вручили соответствующее подозрение.
«Мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение по статье 114-2 Уголовного кодекса - "Несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину или о размещении ВСУ (Вооруженных сил Украины. - Прим. ред.)"», - сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
В начале месяца сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли в Севастополе деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в шпионаже в интересах СБУ. Один из задержанных после начала специальной военной операции передавал украинским спецслужбам данные о расположении объектов Минобороны РФ.