Путин заявил, что Россия повысит темпы строительства кораблей для защиты интересов в Мировом океане

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Россия повысит темпы строительства кораблей для защиты интересов в Мировом океане, заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства сегодня принимает по видеосвязи участие в церемонии подъема военно-морского флага на нескольких кораблях и ввода их в состав ВМФ России.

«Мы будем повышать темпы и объемы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружения, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции», - сказал он.

Власти сделают все необходимое для обеспечения безопасности страны, добавил президент. Он также пообещал, что с рамках госпрограммы вооружений будут построены еще четыре атомные подводные лодки проекта «Борей».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов