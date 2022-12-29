В Минобороны России заявили об уничтожении двух самолетов и двух вертолетов врага
По данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения СВО по защите Донбасса были уничтожены 354 самолета и 194 вертолета.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил об уничтожении двух самолетов и двух вертолетов врага.
«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Красный Лиман и Краматорск сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины», - сказал он.
Также, по словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Суворов и Орловка в ДНР российским военнослужащим удалось сбить два вражеских вертолета Ми-8.
По данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса были уничтожены 354 самолета и 194 вертолета.
Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов