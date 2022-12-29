Кремль: Шойгу выступит с докладом для Путина, который примет участие в церемонии приемки новых кораблей в ВМФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил статус события, заверив, что оно будет важным для всей страны.

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В Кремле заявили, что министр обороны России Сергей Шойгу выступит с докладом для президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Церемония подъема флага на кораблях, которые поступают в ВМФ России. Также будет спущен на воду атомный подводный крейсер "Император Александр III". Большое мероприятие, будет доклад министра обороны Сергея Шойгу, будет докладывать командующий Тихоокеанским флотом», - заметил Песков.

Дмитрий Песков отметил статус события, заверив, что оно будет важным для всей страны.

Ранее Шойгу заявил об оперативном решении проблем при проведении частичной мобилизации.