В Херсонской области задержан агент СБУ, передававший координаты ВС РФ для артударов
В Херсонской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали агента СБУ, передававшего координаты ВС РФ для артударов. Кроме того, ФСБ опубликовала видео задержания.
«В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам», - сообщили в ведомстве.
По информации ФСБ, мужчина отправлял собранную информацию кадровому сотруднику украинских спецслужб на мессенджер WhatsApp.
СБУ передавала данные украинским боевикам, которые, в свою очередь, пользуясь этими сведениями, производили корректировку артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российских военнослужащих.
На 54-летнего украинца завели уголовное дело о шпионаже, его арестовали. Агент Киева может получить от 10 до 20 лет лишения свободы.