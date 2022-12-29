В Херсонской области задержан агент СБУ, передававший координаты ВС РФ для артударов

Он передавал Киеву информацию о местах дислокации российских военнослужащих, численности подразделений, маршрутах перемещения и видах техники.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

В Херсонской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали агента СБУ, передававшего координаты ВС РФ для артударов. Кроме того, ФСБ опубликовала видео задержания.

«В его задачи входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам», - сообщили в ведомстве.

По информации ФСБ, мужчина отправлял собранную информацию кадровому сотруднику украинских спецслужб на мессенджер WhatsApp.

СБУ передавала данные украинским боевикам, которые, в свою очередь, пользуясь этими сведениями, производили корректировку артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российских военнослужащих.

На 54-летнего украинца завели уголовное дело о шпионаже, его арестовали. Агент Киева может получить от 10 до 20 лет лишения свободы.