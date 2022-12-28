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Володин напомнил о повышении МРОТ и прожиточного минимума с 2023 года

Анна Назайкина
11:30 28.12.2022
Ранее Владимир Путин подписал закон об установлении уровня минимального размера оплаты труда в размере 16 242 рубля с 1 января.
Володин напомнил о повышении МРОТ и прожиточного минимума с 2023 года
© Фото: Silas Stein, dpa, GlobalLookPress
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут увеличены с нового года, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Его слова приводятся в Telegram-канале нижней палаты.

«С 1 января повысится МРОТ и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий. Появятся единые условия для выплат семьям с детьми. На ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей», - сказал спикер ГД.

Напомним, что этой осенью в Государственной думе приняли законы, в соответствии с которыми МРОТ в 2023 году составит 16 242 рубля, а прожиточный минимум - 14 375 рублей.

В начале прошлой недели, президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении уровня минимального размера оплаты труда на новом уровне. В пояснительной записке было отмечено, что таким образом удастся обеспечить повышение зарплаты примерно 3,5 млн россиян, работающих в бюджетной сферы.

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