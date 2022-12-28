«Катю убирают»: жители Одессы сообщили о начале демонтажа памятника Екатерине II

Одесситы разместили в соцсетях кадры, на которых видно, что рабочие разбирают деревянный саркофаг, закрывающий монумент.

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В Одессе с утра начался демонтаж памятника российской императрице Екатерине Великой, пишет местное издание «Думская».

«Похоже, Катю убирают... Подъехать к площади невозможно, там все перекрыли и не пропускают. Работы по демонтажу начались», - говорится в сообщении.

Кроме того, жители города разместили в соцсетях кадры, на которых видно, что рабочие разбирают деревянный саркофаг, закрывающий монумент.

В конце ноября стало известно, что Горсовет Одессы выступил за то, чтобы памятник, расположенный на Екатерининской площади, был демонтирован.