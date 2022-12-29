Жители Киева сообщают о сильных взрывах

Очевидцы говорят о взрывах на северо-западе украинской столицы и ее окраинах.

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В Киеве слышны взрывы. Сообщения об этом утром в четверг, 29 декабря, распространили украинские СМИ. Очевидцы сообщают о сильных разрывах на северо-западе украинской столицы и окраинах. По словам некоторых киевлян, в многоквартирных домах дрожат стекла.

Ранее стало известно об объявлении воздушной тревоги на всей территории Украины. Сирены звучали в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях и других регионах.

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