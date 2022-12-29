«Нечего тут делать»: пленный предостерег других боевиков от участия в боевых действиях

Пленный украинский боевик Александр Вовк вспомнил, что у его подразделения не было патронов, воды и еды. Боевики сидели и мерзли. После этого он констатировал невысокий моральный и профессиональный уровень своих командиров и добавил, что они бросили личный состав «умирать на мясо».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Пленный украинский боевик Александр Вовк предостерег своих товарищей от участия в боевых действиях - командиры киевского режима все равно бросят без связи на убой. Видео беседы с пленным предоставило Минобороны России.

«Ребята, не идите сюда. Нечего тут делать. Сидите дома», - обратился Вовк к другим, пока еще не пребывающим в плену украинским боевикам.

По словам Александра Вовка, его подразделение было брошено руководством без связи и еды. На всех был лишь небольшой окопчик, где сгрудились четыре человека.

При этом российские военные обстреливали боевиков из миномета, а им, как подчеркнул пленный, не было даже чем ответить.

Также Вовк вспоминает хаос в организации. БМП, предназначенная в том числе для перевозки личного состава в зоне боевых действий, куда-то уехала. Пришлось лезть на броню танка. Но тот вместе с боевиками на броне тоже выехал не туда и в результате подорвался на украинской же мине. И после этого вдобавок был обстрелян своими же. Как резюмировал пленный, «мы еле унесли ноги оттуда».

Александр Вовк вспомнил, что у его подразделения не было патронов, воды и еды. Боевики сидели и мерзли. После этого он констатировал невысокий моральный и профессиональный уровень своих командиров и добавил, что они бросили личный состав «умирать на мясо».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов