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Враг не прошел идентификацию: кадры патрулирования Су-35С ВКС России в ходе СВО

03:25 29.12.2022
Во время одного из вылетов российские летчики обнаружили воздушную цель и идентифицировали ее как самолет противника, после чего летательное средство боевиков было уничтожено ракетным вооружением Су-35С.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевых вылетов Су-35С Воздушно-космических сил России в зоне проведения специальной военной операции.

Экипажи многоцелевых истребителей выполняли задачи по воздушному патрулированию в заданном районе и прикрытию действий самолетов штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских националистов.

Полеты истребителей ВКС РФ выполняются с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов российские летчики обнаружили воздушную цель и идентифицировали ее как самолет противника, после чего летательное средство боевиков было уничтожено ракетным вооружением Су-35С.

Ранее были опубликованы кадры боевых вылетов Су-30СМ и Су-35С ВКС РФ в зоне спецоперации в ночное время. Во время ночного патрулирования экипаж обнаружил вражеский самолет и успешно поразил его.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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