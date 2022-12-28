«Хотели кинуть гранату»: подозреваемые в убийстве семьи из Макеевки рассказали о своих мотивах

По словам сестры предполагаемого исполнителя, на массовое убийство он пошел из-за долга в 15 тысяч.

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Подозреваемые в жестокой расправе над семьей из Макеевки Донецкой Народной Республики рассказали шокирующие подробности преступления. Предполагаемый исполнитель признался, что на убийство пошел изрядно выпив.

«Мы хорошо выпили, потом приехали и решили всех убить. В первую очередь старшего, потом тех, кто был справа. Их я не рассматривал, не помню, сколько там человек было. Я зашел и всех убил, забрали все, что есть», - признался подозреваемый.

Вместе с подельниками он обыскал дом, забрал ценные вещи и небольшую сумму денег. По предварительной версии, вместе с ним на месте преступления орудовала подозреваемая домработница погибших.

«Сначала хотели кинуть гранату, потом достали автомат. Брат мой куда-то попал, и ему срочно нужны были деньги. В пределах 15 тысяч ему нужно было отдать, и из-за этого он пошел на преступление. Мы зашли в дом, начали искать ценное. Я забрала телефон и нашла полторы тысячи. Курточку забрал Иван, в ней было около 60 тысяч рублей», - рассказала предполагаемая подельница.

Жертвами убийства стали восемь человек, четверо из которых - дети. Раскрыть массовое убийство удалось в считаные часы. Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел. Их дальнейшую судьбу решит суд.