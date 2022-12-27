Убийство восьми человек раскрыто в Макеевке ДНР

В убийстве подозреваются ранее судимые местные жители, которые пошли на преступление из корыстных побуждений.

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Жестокое убийство восьми человек раскрыто по «горячим следам» в Макеевке Донецкой Народной Республики. Все началось с того, что во дворе одного из домов были найдены тела восьми человек, в том числе четверых детей.

Подозреваемые в убийстве угнали со двора автомобиль и унесли из дома все ценное, сообщили в Центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики.

Позже сотрудники полиции задержали ранее судимых жителей микрорайона Калининский. Они признались, что на преступление пошли желая поживиться ценным имуществом. Ведется следствие.