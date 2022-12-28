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Отдохнуть и не потерять деньги: юрист объяснил, когда лучше не ходить в отпуск

Ян Брацкий
08:37 28.12.2022
По словам эксперта Александра Южалина, наименее выгодно писать заявление в те месяцы, в которых меньше рабочих дней.
Отдохнуть и не потерять деньги: юрист объяснил, когда лучше не ходить в отпуск
© Фото: City News Moskva, GlobalLookPress
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Август, октябрь и март являются самими выгодными месяцами для оформления ежегодного отпуска. Таким мнением поделился руководитель юридической практики одного из сервисов по подбору персонала Александр Южалин.

«Самыми выгодными месяцами будут август, октябрь и март. Чуть хуже - июнь, июль, сентябрь, ноябрь и декабрь. Используя отпуск в эти месяцы, вы не потеряете или совсем незначительно потеряете в деньгах по сравнению с заработной платой», - рассказал юрист в беседе с RT.

Самыми затратными для кошелька месяцами остаются январь, февраль, а также апрель и май, уточнил специалист. Оформляя отпуск в эти месяцы работник потеряет в отпускных по сравнению с заработной платой.

По словам эксперта, наименее выгодно писать заявление в те месяцы, в которых меньше рабочих дней. Наличие в календарном месяце выходных и нерабочих дней не являются основанием для снижения зарплаты работникам, получающим оклад, однако из-за разного количества рабочих дней, стоимость каждого из них варьируется, напомнил Южалин.

Ранее психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова объяснила, чем чревато отсутствие отпуска и постоянные переработки. Специалист обратила внимание, что находясь на отдыхе важно не оставаться на связи с офисом, а полноценно отдыхать. Петухова предупредила, что у трудоголиков со временем растет уровень тревожности и возникают проблемы со здоровьем, в частности, со стороны желудочно-кишечного тракта.

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