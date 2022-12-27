Лавров назвал стремление США победить Россию «на поле боя» попыткой уничтожить страну
Соединенные Штаты и их союзники по НАТО стремятся победить Россию «на поле боя», чтобы уничтожить нашу страну. С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.
«Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО - победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны», - сказал Лавров в беседе с ТАСС.
Министр иностранных дел подчеркнул, что ради этого оппоненты России готовы на многое. Уже сейчас официальный Вашингтон выступает главным бенифициаром «горячего конфликта» на Украине, считает глава МИД РФ.
«Заодно Вашингтон решает и важную геополитическую задачу - нарушить традиционные связи между Россией и Европой и еще больше подчинить себе европейских сателлитов», - указал министр.
Ранее Сергей Лавров назвал звучащие из Пентагона заявления «неназванных официальных лиц» о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю угрозой физического устранения президента Владимира Путина. Министр предложил тем, кто вынашивает подобные планы задуматься о возможных последствиях.