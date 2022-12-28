Дорога к «Цирконам»: кадры из секретных коридоров фрегата «Адмирал Горшков»

Попасть туда могут лишь некоторые офицеры и специалисты ракетной части корабля - всего семь человек из 186.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Отсек, где стоят гиперзвуковые ракеты корабельного базирования «Циркон», как и другое ракетное вооружение, - одно из самых секретных мест фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». После долгих согласований телеканал «Звезда» получил соответствующее разрешение на съемку.

Все дело в том, что за дверью находятся ракетные шахты. Попасть туда могут лишь некоторые офицеры и специалисты ракетной части корабля - всего семь человек из 186.

Кроме того, засекреченными остаются точные возможности «Цирконов». Однако даже примерные параметры этих ракет уже вне конкуренции. Скорость полета, которая составляет 9,5 тысяч километров в час, превосходит скорость звука в 8 раз, а дальность поражения достигает 1000 километров.

Ранее «Звезда» рассказала, почему фрегат «Адмирал Горшков» станет самым опасным противником надводных кораблей в мировом океане. В контейнерах уже находятся готовые к пуску первые в мире гиперзвуковые ракеты корабельного базирования «Циркон». Этот выход в море станет финальной проверкой всех систем и экипажа корабля перед главным экзаменом - предстоящим уже в январе дальнем походе, в котором будут испытаны «Цирконы».