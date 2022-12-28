Армия Армия Армия

Дорога к «Цирконам»: кадры из секретных коридоров фрегата «Адмирал Горшков»

Константин Исаев
05:03 28.12.2022
Попасть туда могут лишь некоторые офицеры и специалисты ракетной части корабля - всего семь человек из 186.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Отсек, где стоят гиперзвуковые ракеты корабельного базирования «Циркон», как и другое ракетное вооружение, - одно из самых секретных мест фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». После долгих согласований телеканал «Звезда» получил соответствующее разрешение на съемку.

Все дело в том, что за дверью находятся ракетные шахты. Попасть туда могут лишь некоторые офицеры и специалисты ракетной части корабля - всего семь человек из 186.

Кроме того, засекреченными остаются точные возможности «Цирконов». Однако даже примерные параметры этих ракет уже вне конкуренции. Скорость полета, которая составляет 9,5 тысяч километров в час, превосходит скорость звука в 8 раз, а дальность поражения достигает 1000 километров.

Ранее «Звезда» рассказала, почему фрегат «Адмирал Горшков» станет самым опасным противником надводных кораблей в мировом океане. В контейнерах уже находятся готовые к пуску первые в мире гиперзвуковые ракеты корабельного базирования «Циркон». Этот выход в море станет финальной проверкой всех систем и экипажа корабля перед главным экзаменом - предстоящим уже в январе дальнем походе, в котором будут испытаны «Цирконы».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:03 Армия
Видео
Дорога к «Цирконам»: кадры из секретных коридоров фрегата «Адмирал Горшков»
20:26 В стране и мире
Стоимость нефти пошла вверх после указа Путина о спецмерах в связи с потолком цен
19:46 В стране и мире
Указ Путина запрещает поставки нефти при использовании потолка цен в контрактах
17:03 В стране и мире
Росавиация направила запрос Сирии о гарантиях безопасности полетов
16:37 В стране и мире
Видео
Экс-сенатора Арашукова и его отца приговорили к пожизненному заключению
Популярное
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Видео
«Звезда» покажет новогодний концерт из Донбасса
В палате Саакашвили провели обыск
Видео
Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями
Видео
Школа, госпиталь, храм: как прошла поездка Ксении Шойгу в Донбасс
В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.