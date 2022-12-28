«Палаш» и «Утес»: как работает вооружение, которое защищает фрегат с «Цирконами» на борту

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Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», экипаж которого вовсю готовится к первым после модернизации учениям, предстоящим в январе 2023 года, может похвастаться не только гиперзвуковыми ракетами корабельного базирования «Циркон», но и 30-миллиметровым зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Палаш».

Это последний вариант развития созданной в 1964 году под руководством В.П. Грязева и А.Г. Шипунова установки АК-630 калибром 30 мм с одним шестиствольным вращающимся орудием АО-18. «Палаш» оснащен 12 стволами, способными выпустить до десяти тысяч снарядов в минуту. На этот раз 100 снарядов улетают к цели менее, чем за полсекунды.

Также за охрану корабля отвечают морские пехотинцы. Основным оружием для пресечения нападения с моря или уничтожения мин является крупнокалиберный пулемет «Утес». В нем используется мощный 12,7х108 крупнокалиберный патрон, имеющий целую гамму пуль разнообразного назначения: бронебойно-зажигательные, бронебойно-зажигательно-трассирующие и зажигательно-мгновенного действия.

Гиперзвуковая ракета «Циркон», в свою очередь, способна поразить вражескую цель на расстоянии до 1000 километров, развивая при этом скорость около 9,5 тысяч километров в час. Данный показатель превосходит скорость звука в 8 раз. Кроме того, корабль имеет в своем арсенале крылатые ракеты, в том числе большой дальности.