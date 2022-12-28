Тысяча километров за шесть минут: что ждать от январских учений с «Цирконами»

«Циркон» способен поразить вражескую цель на расстоянии до 1 000 километров, развивая при этом скорость около 9,5 тысячи километров в час.

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Точные характеристики гиперзвуковой ракеты корабельного базирования «Циркон», которые стоят на вооружении фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», пока находятся в секрете и никем не афишируются. Однако, оценив даже примерные параметры этих ракет, уже можно сделать вывод, что они вне конкуренции.

«Циркон» способен поразить вражескую цель на расстоянии до 1 000 километров, развивая при этом скорость около 9,5 тысячи километров в час. Данный показатель превосходит скорость звука в восемь раз. Моряки-ракетчики уже готовятся к пускам гиперзвуковых ракет в рамках учений, которые должны пройти в январе 2023 года.

Помимо «Цирконов», фрегат оснащен крылатыми ракетами, в том числе большой дальности. Об этом «Звезде» рассказал командир соединения ракетных кораблей Северного флота Олег Гладкий. Капитан 1-го ранга отметил, что «нет никаких сомнений в том, что все задачи будут выполнены так, как и положено».

Ранее президент Владимир Путин, выступая на коллегии Министерства обороны России, заявил, что в начале января следующего года фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выйдет на боевую службу. Он будет оснащен гиперзвуковыми ракетами. Глава государства подчеркнул, что ракеты «Циркон» не имеют аналогов в мире.