«Звезда» покажет новогодний концерт из Донбасса

Во время трансляции концерта ожидаются включения с мест дислокации российских войск.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Телеканал «Звезда» в новогоднюю ночь покажет трансляцию праздничного концерта «Место встречи» в Донбассе. Знаменитые артисты выступят для главных героев уходящего года — российских военнослужащих, и всех жителей страны.

В Колонном зале Дома правительства в Луганске выступят Александр Маршал, Денис Майданов, Зара, Валерия Ланская, Анита Цой, Александр Добронравов, Юта, группа «Александров парк» и артисты с освобожденных территорий. Во время трансляции также ожидаются включения с мест дислокации российских войск, работа которых не прерывается и в праздничную ночь.

Начало трансляции — 31 декабря в 22.00 по московскому времени.