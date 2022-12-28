Командир соединения ракетных кораблей СФ рассказал о предстоящих пусках «Цирконов»

Капитан 1 ранга отметил, что «нет никаких сомнений в том, что все задачи будут выполнены так, как и положено».

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Командир соединения ракетных кораблей Северного флота Олег Гладкий в беседе со «Звездой» рассказал, какие ракеты стоят на вооружении у фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который после модернизации готовится к учениям с пусками гиперзвуковых ракет корабельного базирования «Циркон».

«Корабль вооружен крылатыми ракетами, в том числе большой дальности, и гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Конечно, это несет определенную ответственность», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, присутствует ли какое-то волнение перед предстоящим в январе «боевым крещением», капитан 1 ранга отметил, что «нет никаких сомнений в том, что все задачи будут выполнены так, как и положено».

Место, где находятся ракеты «Циркон», впрочем как и другое ракетное вооружение, является одним из самых секретных отсеков фрегата. Однако «Звезде» удалось получить разрешение на съемку в специальном коридоре. Доступ в помещение, где расположены ракетные шахты, имеет очень ограниченное число офицеров и специалистов ракетной части корабля.