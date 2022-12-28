Взрыв прогремел рядом с жилым домом в Стокгольме

На данный момент на месте происшествия работает полиция. Информации о пострадавших не поступало.

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В Стокгольме рядом с жилым домом прогремел взрыв. Об этом в среду, 28 декабря сообщила шведская газета Aftonbladet.

Инцидент произошел на юге города, в районе Энскедален. Сообщается о найденных на месте взрыва осколках ручной гранаты.

До этого, как пишет газета, неподалеку от ворот жилого дома, напротив которых произошел взрыв, были замечены несколько человек в темной одежде. Позднее они покинули место происшествия на машине.

На данный момент на месте работает полиция. Информации о пострадавших не поступало.

В минувшее воскресенье, 25 декабря поступило сообщение о взрыве в дипломатическом районе Кабула. По данным информационного агентства Aamaj News, он прогремел неподалеку от российского посольства в Афганистане.