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Ликвидировали боевиков в их же тылу: капитан Бутенко об освобождении населенного пункта

Максим Крюков
21:45 01.12.2022
Также офицер рассказал, что помогло ему и его подчиненным выполнить поставленную задачу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Капитан Алексей Бутенко рассказал «Звезде», как ему удалось принять правильное решение в непредвиденной ситуации, незаметно пробраться в тыл противника, ликвидировать боевиков и отразить контратаку.

«Освобождали населенный пункт, двигались по населенному пункту, находились под артиллерийским огнем противника и столкнулись с укрепленной обороной украинских националистов. Мы незаметно пробрались в тыл к противнику и ликвидировали украинских националистов и шестерых взяли в плен. Ночью противник предпринял попытку контрнаступления. В ходе контрнаступления противник понес большие потери - 1 танк, 2 БТР и до 20 военнослужащих - и отступил на свои боевые позиции», - поделился Бутенко.

Также офицер рассказал, что помогло ему и его подчиненным выполнить поставленную задачу.

«Да, боялись, было страшно, но шли, потому что нам нужно было помочь этому мирному населению, чтобы не было вот этих разбоев, разрушений, войны. С мыслью, о том, что мы должны помочь, мы шли вперед!» - сказал он.

Накануне стало известно, что Министерство обороны Российской Федерации представит к награде подполковника Евгения Артамонова за успешное освобождение одного из населенных пунктов от украинских националистов. Под его руководством батальонная тактическая группа в непростых условиях уничтожила два опорных пункта противника, боевую машину пехоты врага и более 15 боевиков.

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