Армия Ликвидировали боевиков в их же тылу: капитан Бутенко об освобождении населенного пункта Максим Крюков Также офицер рассказал, что помогло ему и его подчиненным выполнить поставленную задачу. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Капитан Алексей Бутенко рассказал «Звезде», как ему удалось принять правильное решение в непредвиденной ситуации, незаметно пробраться в тыл противника, ликвидировать боевиков и отразить контратаку. «Освобождали населенный пункт, двигались по населенному пункту, находились под артиллерийским огнем противника и столкнулись с укрепленной обороной украинских националистов. Мы незаметно пробрались в тыл к противнику и ликвидировали украинских националистов и шестерых взяли в плен. Ночью противник предпринял попытку контрнаступления. В ходе контрнаступления противник понес большие потери - 1 танк, 2 БТР и до 20 военнослужащих - и отступил на свои боевые позиции», - поделился Бутенко. Также офицер рассказал, что помогло ему и его подчиненным выполнить поставленную задачу. «Да, боялись, было страшно, но шли, потому что нам нужно было помочь этому мирному населению, чтобы не было вот этих разбоев, разрушений, войны. С мыслью, о том, что мы должны помочь, мы шли вперед!» - сказал он. Накануне стало известно, что Министерство обороны Российской Федерации представит к награде подполковника Евгения Артамонова за успешное освобождение одного из населенных пунктов от украинских националистов. Под его руководством батальонная тактическая группа в непростых условиях уничтожила два опорных пункта противника, боевую машину пехоты врага и более 15 боевиков. Экспертное мнение и аналитика