Кабмин РФ продлил сертификаты годности самолетов иностранного производства

Сертификаты летной годности гражданских самолетов иностранного производства, срок которых истекает с 1 марта по 31 декабря 2022 года, будут продлены до конца 2023 года.

© Фото: Yury Kirsanov, Transport Photo Images, Globallookpress

Правительство Российской Федерации продлило сертификаты летной годности гражданских авиационных судов иностранного производства. Об этом сообщает документ на официальном сайте кабинета министров.

«Установить, что сроки действия сертификатов летной годности гражданских воздушных судов иностранного производства, выданных Федеральным агентством воздушного транспорта, продлеваются до 31 декабря 2023 года», - постановило правительство.

При этом уточняется, что данное решение распространяется на самолеты, срок окончания действия соответствующих сертификатов которых истек в период с 1 марта по 31 декабря 2022.

Напомним, что на данный момент в стране действует введенный Росавиацией режим ограничения полетов в 11 аэропортах Юга и Центральной России. Он был продлен 23 декабря этого года и продлится до 2 января следующего. Под ограничения попали аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска и других городов.