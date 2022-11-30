В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ЦБ РФ рекомендовал кредитным организациям не начислять штрафы за просрочку до конца 2023 года

Максим Крюков
20:14 30.11.2022
Также регулятор рекомендовал приостановить процедуры принудительного выселения должников.
ЦБ РФ рекомендовал кредитным организациям не начислять штрафы за просрочку до конца 2023 года
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Центральный банк России рекомендовал кредитным организациям (КО) до конца 2023 года продолжить реструктуризации кредитов, не начислять заемщику штрафы за просрочку и приостановить процедуры принудительного выселения должников. Соответствующий документ, включающий частичную отмену послаблений, новые меры поддержки банков и изменениями в банковском регулировании в следующем году был опубликован на официальном сайте органа.

«Послабления должны своевременно сворачиваться также и для того, чтобы у КО сохранялись правильные стимулы к управлению рисками. В связи с этим Банк России планирует1 с начала 2023 года отменить ряд мер, продлив и частично модифицировав лишь те, в которых сохраняется необходимость, а также дополнительно предусмотреть ряд изменений в регулировании для облегчения признания КО возможных потерь и сохранения потенциала кредитования», - говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

Кроме того, Центробанк продлил право банков не раскрывать чувствительные к санкционному риску сведения, в том числе о структуре собственности и членах органов управления. Также регулятор продлил ограничение на биржевую торговлю ценными бумагами, которые были заблокированы.

Накануне стало известно, что Банк России готов к либерализации валютного контроля как к ответной мере на ослабление санкционного давления. Согласно материалу ЦБ, одной из причин ослабления валютного контроля может стать, например, разморозка российских активов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:14 В стране и мире
ЦБ РФ рекомендовал кредитным организациям не начислять штрафы за просрочку до конца 2023 года
19:04 Армия
Офицер ВС РФ рассказал, как его подчиненный выбрался из горящего танка и вернулся в строй
18:46 В стране и мире
Reuters: убит лидер боевиков ИГ*
18:14 В стране и мире
Видео
Лавров: между ядерными державами необходимо избегать любого военного столкновения
18:00 В стране и мире
В Кремле назвали неправдой сообщения о запрете на зарубежные командировки для мужчин из АП
Популярное
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
Видео
Корреспондент объяснил, почему Иосиф Сталин начинал наброски своих речей с буквы Z
Видео
Росархив: Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем считалось
Видео
Глава Конституционного суда высказался об отмене моратория на смертную казнь в РФ
Видео
МО РФ: технику 17-й танковой бригады ВФУ накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.