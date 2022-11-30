ЦБ РФ рекомендовал кредитным организациям не начислять штрафы за просрочку до конца 2023 года

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Центральный банк России рекомендовал кредитным организациям (КО) до конца 2023 года продолжить реструктуризации кредитов, не начислять заемщику штрафы за просрочку и приостановить процедуры принудительного выселения должников. Соответствующий документ, включающий частичную отмену послаблений, новые меры поддержки банков и изменениями в банковском регулировании в следующем году был опубликован на официальном сайте органа.

«Послабления должны своевременно сворачиваться также и для того, чтобы у КО сохранялись правильные стимулы к управлению рисками. В связи с этим Банк России планирует1 с начала 2023 года отменить ряд мер, продлив и частично модифицировав лишь те, в которых сохраняется необходимость, а также дополнительно предусмотреть ряд изменений в регулировании для облегчения признания КО возможных потерь и сохранения потенциала кредитования», - говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

Кроме того, Центробанк продлил право банков не раскрывать чувствительные к санкционному риску сведения, в том числе о структуре собственности и членах органов управления. Также регулятор продлил ограничение на биржевую торговлю ценными бумагами, которые были заблокированы.

Накануне стало известно, что Банк России готов к либерализации валютного контроля как к ответной мере на ослабление санкционного давления. Согласно материалу ЦБ, одной из причин ослабления валютного контроля может стать, например, разморозка российских активов.