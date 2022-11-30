ЦБ РФ рекомендовал кредитным организациям не начислять штрафы за просрочку до конца 2023 года
Центральный банк России рекомендовал кредитным организациям (КО) до конца 2023 года продолжить реструктуризации кредитов, не начислять заемщику штрафы за просрочку и приостановить процедуры принудительного выселения должников. Соответствующий документ, включающий частичную отмену послаблений, новые меры поддержки банков и изменениями в банковском регулировании в следующем году был опубликован на официальном сайте органа.
«Послабления должны своевременно сворачиваться также и для того, чтобы у КО сохранялись правильные стимулы к управлению рисками. В связи с этим Банк России планирует1 с начала 2023 года отменить ряд мер, продлив и частично модифицировав лишь те, в которых сохраняется необходимость, а также дополнительно предусмотреть ряд изменений в регулировании для облегчения признания КО возможных потерь и сохранения потенциала кредитования», - говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.
Кроме того, Центробанк продлил право банков не раскрывать чувствительные к санкционному риску сведения, в том числе о структуре собственности и членах органов управления. Также регулятор продлил ограничение на биржевую торговлю ценными бумагами, которые были заблокированы.
Накануне стало известно, что Банк России готов к либерализации валютного контроля как к ответной мере на ослабление санкционного давления. Согласно материалу ЦБ, одной из причин ослабления валютного контроля может стать, например, разморозка российских активов.