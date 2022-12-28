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Украинские националисты обстреляли центр Донецка

Сергей Лебедев
22:30 28.12.2022
Одна из ракет упала возле супермаркета на улице Куйбышева.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Сегодня около семи часов вечера украинские националисты выпустили по Донецку 16 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.15-19.17 - населенный пункт Орловка – город Донецк: выпущено 16 ракет из РСЗО», - говорится в заявлении.

Также отмечались многократные обстрелы и ранее в течение дня. Как сообщает корреспондент «Звезда», некоторые ракеты упали в центре города. Так, например, взрыв прогремел возле супермаркета на улице Куйбышева.

По предварительным данным, никто из посетителей магазина и находившихся рядом не пострадал. О разрушениях и раненых в других районах Донецка пока не сообщается.

Напомним, накануне украинские боевики выпустили по городу 12 снарядов калибром 155 мм и четыре снаряда калибром 152 мм. Под обстрелы попали Кировский и Петровский районы.

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