Украинские боевики обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

В Донецке под обстрел попали Кировский и Петровский районы.

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Украинские националисты совершили несколько обстрелов Донецка, Ясиноватой и Макеевки вечером во вторник, 27 декабря. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями (СЦКК) Украины.

Под обстрелы в Донецке с 19.00 мск попали Кировский и Петровский районы, боевики выпустили по городу 12 снарядов калибром 155 мм и четыре снаряда калибром 152 мм.

Червоногвардейский район Макеевки обстреляли 6 снарядами калибром 155 мм. По Ясиноватой украинские радикалы выпустили 10 ракет из РСЗО и 13 снарядов калибром 155 мм, уточнили в СЦКК.

Ранее при обстреле Донецка украинскими националистами была ранена девочка 2015 года рождения.