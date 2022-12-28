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Гроза океана: почему «Адмирал Горшков» с «Цирконами» станет самым опасным противником надводных кораблей

Константин Исаев
05:00 28.12.2022
На корабле в контейнерах находятся уже готовые к пуску первые в мире гиперзвуковые ракеты корабельного базирования «Циркон».
Гроза океана: почему «Адмирал Горшков» с «Цирконами» станет самым опасным противником надводных кораблей
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выходит на свои первые учения в море после модернизации. На 69-й параллели северной широты - уже давно полярная ночь, практически ничего не видно. Но самое главное, что можно рассмотреть, как в контейнерах находятся готовые к пуску первые в мире гиперзвуковые ракеты корабельного базирования «Циркон».

Именно поэтому после заявления президента Владимира Путина и Министра обороны Сергея Шойгу на недавней коллегии Минобороны России к этому фрегату сейчас приковано повышенное внимание из очень многих стран мира. Этот выход в море - финальная проверка всех систем и экипажа корабля перед главным экзаменом - предстоящим уже в январе дальнем походе, в котором будут испытаны «Цирконы».

«Корабль вооружен крылатыми ракетами, в том числе большой дальности, и гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Конечно, это несет определенную ответственность. Волнения нет, и сомнений также никаких нет в том, что все задачи будут выполнены так, как и положено», - сказал командир соединения ракетных кораблей Северного флота Цирконы Олег Гладкий.

Отсек, где стоят «Цирконы», впрочем как и другое ракетное вооружение, - одно из самых секретных помещений фрегата. Разрешение на съемку в этом коридоре было получено только после очень долгих согласований. Все дело в том, что за этой дверью находятся ракетные шахты. Доступ туда имеет только очень ограниченное число офицеров и специалистов ракетной части корабля. Из 186-ти человек экипажа сюда разрешено входить всего семерым.

Точные возможности «Цирконов» пока засекречены и не афишируются. Но даже примерные параметры этих ракет уже вне конкуренции. Скорость полета - выше скорости звука в 8 раз - это около 9,5 тысяч километров в час, дальность поражения - до 1000 километров. А пока моряки-ракетчики только готовятся к пускам, поражение целей отрабатывают артиллеристы.

Тридцатимиллиметровый артиллерийский комплекс «Палаш» - последний вариант развития легендарной АК-630. Двенадцать стволов способны выпустить до 10 000 снарядов в минуту. На этот раз 100 снарядов улетают к цели меньше, чем за полсекунды.

Тем временем внутри корабля идет тренировка аварийно-спасательной команды. Проверяются действия аварийных партий во всех возможных нештатных ситуациях.

Корабль идет в режиме маскировки - никаких огней, темно даже на ходовом мостике, светятся лишь индикаторы приборов и экраны. В привычной тишине и спокойствии работают штурманы. Именно от точности проложенного ими курса в такой обстановке во многом зависит безопасность корабля. Причем одинаково уверенно они должны пользоваться как всеми возможностями спутниковой и электронной навигации, так и традиционными на флоте секстантом, циркулем, линейкой и карандашом.

«Конечно, навигационные карты в бумажном исполнении - это классический способ навигации, который никогда не будет исключен. Также хочу обратить внимание, что на нашем фрегате есть современный навигационный комплекс, который включает в себя огромное количество приборов и повышает навигационную точность плавания, а также позволяет штурману моментально принимать решения», - рассказал командир штурманской боевой части фрегата «Адмирал Горшков» Константин Никитцев.

«Адмирал Горшков» несет на борту и вертолет. Но в этом выходе он принимал у себя экипажи с наземного аэродрома - это тоже необходимый элемент взаимодействия. За две летные смены - почти два десятка взлетов и посадок на палубу.

Только на время полетов фрегат выходит из режима маскировки - без огней на вертолетной палубе посадка в кромешной тьме просто невозможна. Да и волнение на море в этот раз было на пределе, допустимом для безопасных полетов.

Морские пехотинцы отвечают за охрану корабля. Основное оружие для пресечения нападения с моря или уничтожения мин - крупнокалиберный пулемет «Утес».

На курсе фрегата показался танкер. Снова работа в полной темноте. Боцманская команда отрабатывает прием грузов и дозаправку в открытом море.

Солнце в Заполярье чуть показывается над горизонтом, и то - всего на пару часов. Именно в это время корабль набирает ход и наиболее активно маневрирует, тренируя командный состав и механиков корабля. К предстоящему уже в январе новому и очень ответственному дальнему походу с пуском гиперзвуковых «Цирконов» должны быть готовы абсолютно все.

Конечно, «Адмирал Горшков» - это все-таки фрегат, и по своему водоизмещению уступает кораблям последних советских проектов: эсминцам и большим противолодочным, не говоря уже о крейсерах проекта «Атлант», такие как «Варяг» и «Петр Великий». Но то, что это абсолютно полноценный корабль дальней морской зоны - этот фрегат всем доказал еще в 2020 году, когда совершил свой первый кругосветный поход.

Осталось доказать, что этот фрегат, несмотря на размеры, уже совсем скоро станет еще и самым опасным противником надводных кораблей в мировом океане.

Ранее Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ заявил, что начались серийные поставки в войска гиперзвуковой ракеты «Циркон». Глава российского оборонного ведомства добавил, что на завершающем этапе находится подготовка фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с гиперзвуковыми ракетами на борту.

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