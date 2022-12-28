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Мурашко заявил о почти 1,8 млн заболевших гриппом за неделю в стране

Анна Назайкина
18:48 28.12.2022
По словам главы Минздрава, справляться с ростом числа инфицированных позволяют меры, принятые в регионах с высоким уровнем заболеваемости.
Мурашко заявил о почти 1,8 млн заболевших гриппом за неделю в стране
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Около 1,8 миллиона человек заразились гриппом на территории России за минувшую неделю. Такое заявление сделал глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

«За неделю почти 1,8 млн человек заболели гриппом. Но последнюю неделю идет стабилизация и некоторое снижение темпов», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос о борьбе системы здравоохранения с волнами заболеваний.

По словам главы ведомства, справляться с ростом числа инфицированных позволяют меры, принятые в регионах, в которых был зарегистрирован высокий уровень заболеваемости.

«Это приостановка работы школ, раньше дети вышли на каникулы, и это позволило разорвать эти цепочки», - объяснил он.

Ранее глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова оценила необходимость введения жестких мер для борьбы с гриппом и коронавирусной инфекцией.

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