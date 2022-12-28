Попова оценила необходимость жестких мер из-за гриппа и COVID-19

Глава Роспотребнадзора заявила, что в настоящий момент ситуация с гриппом и коронавирусом в стране контролируется.

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Коронавирусные ограничения работают эффективно и дают возможность не вводить жестких мер на федеральном уровне. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.

«Меры, которые мы научились предпринимать и управлять ситуацией, тоже позволяют нам не вводить каких-то жестких, никаких федеральных ограничений. Все идет своим чередом по тем правилам, которые уже написаны и сегодня эффективно используются», - заявила она в эфире «России 24».

Кроме того, Попова обратила внимание на то, что 98% подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в стране приходятся на штамм «омикрон». По словом Поповой, вариант COVID-19 «цербер» не имеет развития, а случаи заражения им единичны.

Также глава Роспотребнадзора заявила, что в настоящий момент ситуация с гриппом и коронавирусом в стране контролируется, россиянам необходимо лишь соблюдать необходимые меры безопасности.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в общей сложности в стране с начала пандемии было выявлено 21 774 824 случая COVID-19, победить болезнь удалось 21 176 667, жертвами инфекционного заболевания стали 393 492 россиянина.

Ранее замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная разъяснила «Звезде», в связи с чем в этом году грипп оказался опаснее коронавирусной инфекции.