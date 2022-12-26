Скованы льдом: 46 человек погибли из-за аномальных морозов в США

Непогода затронула порядка 55 миллионов американцев, проживающих в центральной и восточной части страны.

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Сорок шесть жителей США погибли от последствий снежной бури, сообщает телеканал Sky News. Непогода бушует не только на Восточном побережье Штатов, но и в Канаде. Там из-за гололеда перевернулся автобус, пострадали 50 его пассажиров, сообщает CBC.

Резкое похолодание отмечается на значительной территории США. Синоптики прогнозируют дальнейшее усиление ветра и снегопадов. Так, в Нью-Йорке уже выпало более метра снега.

Из-за множества коммунальных аварий власти обратились к местному населению с просьбой ограничить энергопотребление. В некоторых штатах столбики термометров опустились до рекордных значений.