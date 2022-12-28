Шойгу в Москве провел трехсторонние переговоры с коллегами из Турции и Сирии

Стороны обсудили пути разрешения сирийского кризиса, проблему беженцев и совместные усилия по борьбе с группировками экстремистов в Сирии.

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел трехсторонние переговоры с коллегами из Турции и Сирии. Об этом сообщает МО РФ.

«8 декабря т.г. в Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что стороны обсудили пути разрешения сирийского кризиса, проблему беженцев и совместные усилия по борьбе с группировками экстремистов в Сирии.

По итогам состоявшейся встречи три стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога, а также необходимость его продолжения в этом формате с целью дальнейшей стабилизации обстановки как в Сирии, так и в регионе в целом.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов