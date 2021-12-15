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Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съесть за раз

Роман Захаров
10:23 15.12.2021
Специалист Анна Белоусова также сравнила калорийность зеленых и желтых мандаринов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Arshan Ali, Pexels
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Сейчас почти во всем мире приближаются новогодние и рождественские праздники - время отдыха, подарков и пышных застолий. В России одним из самых популярных яств, присутствующих на новогоднем столе, являются мандарины, которые люди подчас едят в очень большом количестве. О том, допустимо ли чрезмерное употребление в пищу этого продукта, в беседе со «Звездой» рассказала диетолог Анна Белоусова.

«Если никогда не было замечено аллергии на большое количество мандаринов, то мандаринов можно съесть сколько угодно. Но даже если не было аллергии, то пищеварительная система может не потянуть. Это называется псевдоаллергия. Потому что сама по себе аллергия - это недозозависимая вещь. Аллергия если есть, то она проявляется на любое количество продукта. А если возникает на большое количество продуктов, в данном случае на мандарины, покрываемся сыпью, то это псевдоаллергия, это просто пищеварительная система не справляется с такой нагрузкой. Вот тогда придется ограничиться тремя. В принципе если такого в жизни никогда не случалось, то сколько угодно. Но поскольку это новогодние праздники и хочется съесть еще чего-то, кроме мандаринов, то опять мы приходим к этой цифре - три», - объяснила специалист.

Диетолог также сообщила, что разницы в калорийности между зелеными и желтыми мандаринами не существует, поскольку содержание сахара в них одинаковое.

«Существенного отличия нет. Поскольку зеленые мандарины отличаются большим содержанием кислоты. Кислота маскирует сахар. Сахаров в спелых мандаринах столько же, но кислоты там меньше и они кажутся более сладкими», - поделилась знаниями Анна Белоусова.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе со «Звездой» объяснил, почему шампанское является самым неподходящим алкогольным напитком для праздничного застолья.

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