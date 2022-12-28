Путин дистанционно дал старт производству на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области

Глава государства выразил надежду, что предприятие внесет свой вклад в импортозамещение.

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Президент России Владимир Путин дал старт производству на заводе «Титан-Полимер», расположенном в Псковской области. Глава Российского государства подключился к церемонии по видеосвязи, поскольку не смог посетить предприятие лично.

«Уверен, что ваш завод, уважаемые коллеги, поможет этот спрос обеспечить, внесет свой вклад в импортозамещение», - сказал он.

Путин заявил, что проектная мощность завода составляет около 72 тысяч тонн полимерной продукции в год. Продукция востребована в фармацевтике и других областях.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин был вынужден отменить поездку в Псковскую область из-за непогоды. Изначально планировалось, что глава государства вылетит из Санкт-Петербурга после неформального саммита лидеров СНГ.

Псковский завод «Титан-Полимер» создан с целью реализации проекта импортозамещающего и экспортоориентированного производства полимеров.