Песков заявил, что Россия не нуждается в любви коллективного Запада

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В отношениях Запада к России нет любви, но Россия в ней и не нуждается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об отношениях коллективного Запада в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Нас никто не любит на коллективном Западе и любить особо нас не собирается. И нам это не нужно», - отметил Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия не лишена любви, так как нашу страну «кто-то любит и, наверное, не меньшая часть мира».